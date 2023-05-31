В Казахстане из уголовного кодекса хотят исключить статью об оскорблении Назарбаева

Депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана рассматривают поправки об исключении из Уголовного кодекса статьи об ответственности за оскорбление первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом рассказала депутат Мажилиса Снежанна Имашева, по словам которой поправка «носит технический характер».

Как уточнила госпожа Имашева, поправка обусловлена тем, что по итогам конституционного референдума в июне 2022 года из основного закона было исключено положение о елбасы (лидер нации), которым считался господин Назарбаев. «Статуса елбасы уже не существует, поэтому уголовная ответственность уже не нужна и не будет применяться»,— сказала депутат (цитата по ТАСС).

В Минюсте Казахстана подтвердили, что из УК планируется исключить ст. 373 и ст. 374, предусматривающие уголовную ответственность за публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента. Снежанна Имашева добавила, что эта норма касается только елбасы, «о семье там речи нет».

Нурсултан Назарбаев был лидером Казахстана с июня 1989 года по март 2019 года. С 2010 года носил официальный титул первого президента Республики Казахстан—елбасы.

В 2022 году в Казахстане по результатам референдума была обновлена конституция, среди прочего из нее исключили все упоминания о первом президенте республики. В феврале 2023-го президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому закон «О первом президенте Республики Казахстан—елбасы (лидер нации)» был признан утратившим силу. Он закреплял за Нурсултаном Назарбаевым статус лидера нации и гарантировал ему пожизненные привилегии.

Подробности — в публикации «Ъ» «Равный среди бывших».

Лаура Кеффер