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Коммерсантъ FM
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Минфин предложил продавать в duty free алкоголь пассажирам внутренних авиарейсов

Министерство финансов России подготовило законопроект, который предлагает до 30 июня 2026 года разрешить беспошлинную продажу (duty free) алкогольной продукции в аэропортах для пассажиров внутренних рейсов, сообщила пресс-служба Минфина.

«Так, документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов, с установлением особых требований к такой продаже»,— говорится в заявлении министерства.

Пресс-служба уточнила, что данная мера поддержит операторов международных аэропортов РФ и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли большие убытки из-за санкций и в период пандемии коронавируса.

Как выяснил «Ъ FM», рынок duty free в России сократился в четыре раза от объема 2019 года. Из 170 магазинов работает только 93. И это только в крупных городах — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и так далее, заявила исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева. 20 апреля из-за проблем с ассортиментом закрылся самый большой duty free в аэропорту Шереметьево. 24 апреля магазин возобновил работу.

Эрдни Кагалтынов

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