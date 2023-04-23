Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самый крупный duty free в Шереметьево откроется 24 апреля

Самый крупный магазин duty free в международном терминале C Шереметьево возобновит работу 24 апреля. О закрытии магазина стало известно 20 апреля.

О том, что открытие запланировано на 24 апреля, сообщается на объявлении, которое размещено на заграждении у магазина. Как передает «РИА Новости», в объявлении отмечается, что сейчас можно воспользоваться услугами других торговых точек в центральной зоне терминала.

В клиентском сервисе duty free ранее рассказывали «Ъ FM», что магазин планировали «переделать и открыть в ближайшем будущем». По информации источника «РИА Новости», duty free был закрыт в рамках реорганизации на фоне проблем с поставками и ассортиментом. Сейчас полки магазина все еще пусты.

О причинах реорганизации — в материале «Ъ FM» «Duty free прикрыл двери».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...