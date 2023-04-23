Самый крупный duty free в Шереметьево откроется 24 апреля

Самый крупный магазин duty free в международном терминале C Шереметьево возобновит работу 24 апреля. О закрытии магазина стало известно 20 апреля.

О том, что открытие запланировано на 24 апреля, сообщается на объявлении, которое размещено на заграждении у магазина. Как передает «РИА Новости», в объявлении отмечается, что сейчас можно воспользоваться услугами других торговых точек в центральной зоне терминала.

В клиентском сервисе duty free ранее рассказывали «Ъ FM», что магазин планировали «переделать и открыть в ближайшем будущем». По информации источника «РИА Новости», duty free был закрыт в рамках реорганизации на фоне проблем с поставками и ассортиментом. Сейчас полки магазина все еще пусты.

О причинах реорганизации — в материале «Ъ FM» «Duty free прикрыл двери».

Леонид Уварчев