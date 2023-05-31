Импорт Индией российской нефти вырос в 14 раз в 2022/23 финансовом году

Резервный банк Индии сообщил, что в 2022/23 финансовом году (закончился 31 марта) импорт нефти из России вырос в 14 раз по сравнению с предыдущим годом — с $2,2 млрд до $31,02 млрд в стоимостном выражении, следует из годового отчета индийского регулятора.

Доля российских поставок в импорте углеводородов в Индию увеличилась за отчетный период с 2% до 19,1%, говорится в отчете. В Резервном банке отметили, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, опередив Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ. По данным регулятора, за прошедший финансовый год РФ поставила в Индию 50,84 млн т нефти.

При этом из-за введенного западными странами ценового потолка на уровне $60 за баррель в стоимостном выражении российский импорт нефти в Индию уступил импорту из Ирака, который поставил в страну 50,31 млн т топлива на сумму $33,37 млрд. В число крупнейших поставщиков нефти в Индию также вошли Саудовская Аравия (39,37 млн т), ОАЭ (21,5 млн т) и США (15,16 млн т).

На фоне отказа стран Европы от российской нефти большую ее часть стали закупать Индия и Китай. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 млн т экспорта нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу. В апреле импорт нефти из России в Индию достиг рекордного значения.

Как писал «Ъ», из-за того что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, крупнейшая российская нефтекомпания «Роснефть» предлагает правительству привязать расчет нефтяных налогов к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас.

Подробнее об этом читайте в материале «Dubai как нефть».

Эрдни Кагалтынов