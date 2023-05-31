Главные новости к утру 31 мая

Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Северском районе Краснодарского края. В результате загорелась установка по перегонке мазута. Никто не пострадал. Около 4:30 мск пожар был локализован.

Под обстрел попал город Шебекино. Одна женщина получила ранения. Повреждения получили жилые дома, загорелся транспорт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что зоной ответственности чеченских подразделений, в том числе сил спецназа «Ахмат», будет ДНР. По его словам, военные «готовятся к штурмовым мероприятиям».

Протоиерей Леонид Калинин, освобожденный от должностей и запрещенный в служении, подтвердил, что попал в больницу с сердечным приступом. Патриарх Кирилл освободил его от должностей из-за «воспрепятствования принесению» «Святой Троицы» Андрея Рублева из музея в храм.

Американская компания Johnson & Johnson на данный момент продолжает поставлять контактные линзы Acuvue в Россию. Ранее источники «Ъ» на рынке говорили о получении уведомлений от компании о приостановке импорта линз.

На заседании Совбеза ООН Рафаэль Гросси предложил несколько принципов обеспечения безопасности ЗАЭС: не наносить удары в сторону реакторов и хранилищ топлива, инфраструктуры или персонала; не размещать на станции военных. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что предложенные меры безопасности уже выполняются российской стороной.

Запуск ракеты КНДР с военным спутником-шпионом прошел неудачно. Ракета упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе. Военные Южной Кореи нашли обломки в море примерно в 200 км к западу от острова Очхандо. Южная Корея и Япония осудили запуск КНДР.

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