Отстраненный патриархом протоирей Калинин подтвердил, что попал в больницу с сердечным приступом

Протоиерей Леонид Калинин, решением Русской православной церкви (РПЦ) освобожденный от должностей и запрещенный в священнослужении, сообщил «РИА Новости», что попал в больницу с сердечным приступом. Ранее об этом со ссылкой на источники писала «Русская служба BBC». Патриарх Кирилл освободил 54-летнего протоиерея от должностей из-за «воспрепятствования принесению» в Храм Христа Спасителя «Святой Троицы» Андрея Рублева.

«Да. Правда. Сегодня утром всё было хорошо. А потом стало давить сильно грудь, я не гипертоник, не понял что. А потом пришлось вызывать "скорую" и у меня давление 220 на 110, попросил отвезти в больницу»,— сказал протоиерей в ответ на вопрос, правда ли, что он попал в больницу с сердечным приступом.

27 мая протоирея отстранили от ряда должностей: от должности настоятеля московского храма священномученика Климента, папы Римского, председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, епархиального древлехранителя Московской епархии, от послушания члена Патриаршего совета по культуре.

За шесть дней до этого в интервью РБК Леонид Калинин заявил, что перед перевозкой и размещением иконы «Святая Троица» в Троицком соборе нужно создать «специальную защитную капсулу», чтобы она не повредилась. Комментируя решение РПЦ, протоирей заявил, что «видимо, совершил какую-то ошибку» и что он надеется «на мудрость» патриарха.

21 мая 15 мая РПЦ объявила, что президент решил вернуть «Святую Троицу» церкви. Ранее икона на протяжении десятилетий находилась в Третьяковской галерее. Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила, что после передачи церкви икона «может быть утрачена». Искусствоведы утверждают, что необходимые условия иконе могут предоставить только в музее.

Подробнее о положении иконы Андрея Рублева — в материале «Ъ» «''Троице'' прописан покой».

Анастасия Ларина