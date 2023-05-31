Главные анонсы 31 мая

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Эритреи Исайасом Афеворки, который находится в РФ с официальным визитом.

Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства. Основной темой мероприятия станут «вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой и реализацией дорожных карт по трансформации делового климата». С докладами вступят первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко.

Председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в ежегодной VIII конференции «Цифровая индустрия промышленности России» в Нижнем Новгороде.

В Вашингтоне в Конгресс поступит на утверждение в виде законопроекта бюджетное соглашение президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, заключенное с целью избежания дефолта.

Мосгорсуд проведет предварительное слушание нового дела в отношении Алексея Навального, который обвиняется в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений.

В Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске визовые отделы генеральных консульств Германии прекратят принимать заявления о выдаче виз, обработка документов будет вестись только в посольстве ФРГ в Москве.

В Санкт-Петербурге арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит дело, касающееся разрешения на ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра».

В Кишиневе планируется встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, лидеров Франции и Германии Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца, а также главы Евросовета Шарля Мишеля на полях Европейского политического саммита.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению по существу дела в отношении пятерых иностранцев, в том числе шведа, хорвата и трех подданных Великобритании, входивших в состав националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) и других вооруженных формирований Украины.