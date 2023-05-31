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В отделении красноярской больницы ввели карантин из-за вспышки кори среди детей

Карантин объявлен в одном из отделений городской больницы №20 в Красноярске. У двух детей в этом отделении обнаружили корь. Об этом сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.

«На сегодняшний день семь жителей края болеют корью, из них четыре взрослых и три ребенка. Все они лечатся в стационарах. Последние два случая зарегистрированы в красноярской городской больнице №20 среди детей одного отделения, в котором введен карантин до особого распоряжения. Все контактные находятся под медицинским наблюдением»,— сообщил главный санитарный врач региона в Telegram.

С января в Красноярском крае обнаружили корь у 40 человек: из них 32 взрослых и восемь детей. В основном болели непривитые. В начале мая число заболевших корью в России приблизилось к 1 тыс.

14 мая из-за кори приостановила госпитализацию Детская больница им. Раухфуса в Санкт-Петербурге. Ранее из-за кори перевели на удаленку несколько российских вузов. 13 мая МГУ имени М. В. Ломоносова перевел на удаленку факультеты Шуваловского корпуса.

Подробнее о ситуации с корью в России — в материале «Коренная перемена».

Анастасия Ларина

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