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Детская больница им. Раухфуса в Санкт-Петербурге приостановила госпитализацию из-за кори

Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге приостановил госпитализацию в свой стационар. Решение принято в связи с требованием регионального управления Роспотребнадзора из-за карантина по кори.

Детская больница допускает посещение пациентов одним из родителей при предоставлении информации о вакцинации от кори или результатов анализа на антитела (должен быть положительным на корь). Об этом говорится в сообщении клиники «ВКонтакте».

Несколько российских вузов ранее объявляли дистанционный режим учебы из-за выявления случаев заболевания корью. Так, 13 мая МГУ перевело на удаленку Шуваловский корпус. В начале мая сообщалось, что число заболевших в России приближается к 1 тыс.

О ситуации с заболеваемостью — в материале «Ъ» «Покорение кори».

Леонид Уварчев

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