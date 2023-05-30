Главные новости за 30 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре ввели локальный режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения взрывоопасного предмета на территории ЖК «Самолет». Через несколько часов боеприпас уничтожили.

Полина Галицкая, дочь основателя сети «Магнит» и владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого, сохранила 14-е место в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.

Из-за высокого уровня грунтовых вод в Курганинске произошло частичное разрушение обводного канала в районе улицы Островского. В результате подтопленными оказалось 28 дворов.

В Краснодаре будут судить директора мужского клуба «Эгоист» и еще 15 участников преступного сообщества, которые вовлекли в проституцию не менее 30 девушек.

Для атаки на Москву использовались те же беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «утка», что и при атаке на Краснодар. Об этом сообщил гендиректор АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин (сын Дмитрия Рогозина).

Замгенпрокурора России обратился в суд с иском к 45 ответчикам о расторжении 157 объектов туризма — гостевых домов и баз отдыха.

Шесть человек, в том числе годовалый ребенок, пострадали и один погиб в результате ДТП, произошедшего в Усть-Лабинском районе.

В Краснодаре отремонтировали пятиэтажный жилой дом на улице Гаражной, в котором выбило стекла при взрыве после атаки беспилотника.

Из городской думы Новороссийска уйдет третий депутат за последние шесть месяцев. По данным местных СМИ, Игорь Косяков решил оставить депутатскую деятельность ради карьеры врача.

В Геленджике запретили запуск парасейлингов, дельтапланов и воздушных шаров из-за проведения спецоперации.

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара, пытавшегося обманом получить от строительной фирмы пять апартаментов в Хостинском районе стоимостью 100 млн руб.

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