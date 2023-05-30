В Краснодаре директора мужского клуба «Эгоист» будут судить за вовлечение 30 девушек в проституцию

В Краснодаре будут судить директора мужского клуба «Эгоист» и еще 15 участников преступного сообщества, которые вовлекли в проституцию не менее 30 девушек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

По данным следствия, в 2009 году 52-летний директор ночного клуба в Краснодаре создал преступное сообщество. Его участники вовлекали женщин в занятие проституцией. В структуру организации входили пять управляющих, трое учредителей, семь администраторов и начальник охраны. В основном они находили девушек через соцсети и предлагали им высокооплачиваемую работу танцовщиц в элитном заведении. Уже на собеседовании им предлагали занятие проституцией.

Члены преступного сообщества тщательно контролировали работу девушек, а за любое нарушение штрафовали. При этом на некоторых из них психологически давили, а также под угрозой применения насилия принуждали против воли продолжать заниматься проституцией. За 13 лет члены сообщества в занятие проституцией вовлекли не менее 30 девушек.

В конце 2022 года на лидера и 15 членов преступного сообщества в возрасте от 33 до 50 лет было возбуждено уголовное дело по ст. 210, 240 и 241 УК РФ. Лидер ОПС также обвиняется по ст. 222 и 222.1 УК РФ. При обыске по месту его жительства было обнаружено нелегальное оружие и боеприпасы.

На период предварительного следствия троих обвиняемых заключили под стражу, шестерых отправили под домашний арест, пятерым запретили определенные действия. Один находится под подпиской о невыезде, еще один — отпущен под залог. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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