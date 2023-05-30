Гордуму Новороссийска покинет третий депутат за последние полгода

Из городской Думы Новороссийска уйдет третий депутат за последние шесть месяцев — Игорь Косяков. Об этом сообщает портал gorod-novoross.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал депутата Гордумы Новороссийска Игоря Косякова Фото: Telegram-канал депутата Гордумы Новороссийска Игоря Косякова

По данным издания, депутат решил прекратить деятельность в Думе ради карьеры врача.

Игорь Косяков родился в 1967 году в Новороссийске. В 1996 году окончил Кубанский медицинский институт имени Красной армии по специальности «Лечебное дело». Работает в должности главврача ООО «Дельфания». С 2000 года является членом партии «Единая Россия». Депутат выступал с инициативой об открытии в Новороссийске филармонии и театра оперы и балета.

В декабре 2022 года стало известно о том, что Гордуму Новороссийска покинут депутаты Георгий Середин и Алексей Филимонов. Они подали заявления о прекращении депутатских полномочий по собственному желанию. Прокуратура края сообщала о досрочном прекращении полномочий двух неназванных депутатов городской Думы Новороссийска из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Анастасия Донскова