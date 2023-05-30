Дочь Галицкого вновь сохранила 14-е место в рейтинге Forbes богатейших российских наследников

Полина Галицкая, дочь основателя сети «Магнит» и владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого, второй год подряд сохраняет 14-е место в рейтинге Forbes богатейших наследников российских миллиардеров. Активы господина Галицкого сократились за год на $300 млн, до $3,2 млрд. Бизнесмен занимает 37-ю строчку в рейтинге миллиардеров по версии Forbes.

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28-летняя Полина Галицкая родилась в Краснодаре, окончила Кубанский государственный университет по программе «экономика». Наследница Сергея Галицкого попробовала силы в бизнесе: недолгое время была владелицей 50% фитнес-центра «Сайклклаб», открытого летом 2018 года в Краснодаре и ликвидированного год спустя.

Всего в рейтинг Forbes вошли 49 богатейших наследников российских миллиардеров. Первое место занял Юсуф Алекперов, сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, его наследство составляет $20,5 млрд. Завершают список дети сооснователя «Альфа-групп» Михаила Фридмана с долей одного ребенка в $2,5 млрд.

Наталья Решетняк

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