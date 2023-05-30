В Сочи будут судить мошенника, пытавшегося получить апартаменты на 100 млн рублей

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара, пытавшегося обманом получить от строительной фирмы пять апартаментов в Хостинском районе стоимостью 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По данным следствия, в декабре 2022 года 48-летний житель Краснодара узнал, что одна из сочинских фирм для строительства апартаментов арендовала на курортном проспекте в Хостинском районе земельный участок, который ранее являлся федеральной собственностью. Мужчина приехал в офис организации и сообщил, что участок незаконно передан для строительства. Он отметил, что имеет связи в федеральных органах власти и расторгнет договор аренды. Но в случае передачи ему пяти однокомнатных апартаментов в строящемся комплексе, эквивалентная стоимость которых составляла 100 млн руб., он, напротив, поможет получить документы, подтверждающие законность аренды.

С декабря 2022 по март 2023 года мужчина созванивался и проводил личные встречи с представителем стройфирмы. Он демонстрировал специально изготовленные им документы и убедил представителя компании в своей возможности решения вопросов. В связи с этим он изменил свои требования на получение 50 млн руб. наличными. Тогда представитель строительной фирмы обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

14 марта 2023 года в одном из кафе на улице Несебрской в Сочи фигурант получил от представителя застройщика 15 млн руб. и был задержан. На него завели уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ). В ходе предварительного следствия он дал признательные показания. На период расследования мужчина находился под домашним арестом. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram