В Геленджике запретили запуск дельтапланов и воздушных шаров из-за СВО

В Геленджике запретили запуск парасейлингов, дельтапланов и воздушных шаров, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. Власти уточняют, что это связано с проведением СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

За нарушение данного запрета грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 11. 4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) в размере до 50 тыс. руб. Помимо этого уголовным законодательством установлена ответственность по ст. 271.1 УК РФ (причинение смерти или тяжкого вреда здоровью) из-за запуска дельтапланов, воздушных шаров и парасейлинга и наказывается до семи лет лишения свободы, уточняет администрация города-курорта.

Олег Исаев

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