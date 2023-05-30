В Краснодаре отремонтировали многоквартирный дом, пострадавший при взрыве беспилотника

В Краснодаре отремонтировали пятиэтажный жилой дом на улице Гаражной, в котором выбило стекла при взрыве после атаки БПЛА на улице Морской. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

«Где было необходимо, заменили окна, межкомнатные и входные двери. Также привели в порядок стены подъезда, цоколь»,— говорится в сообщении.

Всего замене подлежали около 20 окон. С территории МКД вывезли мусор. Специалисты работали над устранением последствий происшествия несколько последних дней без перерыва. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению кровли жилого дома, находящегося неподалеку. Строение пострадало из-за взрывной волны после атаки беспилотника. Житель данного дома находится у родственников. Городские власти находятся с ним на связи.

Взрыв на улице Морской в Краснодаре произошел утром 26 мая. Власти региона сообщили, что произошла атака двух беспилотников. В результате происшествия были повреждены офисное здание, которое атаковал дрон и жилые дома, находящиеся поблизости. Пострадавших при взрыве нет.

Анастасия Донскова

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