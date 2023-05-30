Алексей Рогозин: Москву и Краснодар атаковали однотипными беспилотниками

Для атаки на Москву использовались те же беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «утка», что и при атаке на Краснодар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.

«Силовая установка — с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее 4 метров и теоретическую дальность от 400 до 1000 км. Стоимость можно оценить в сумму $30-200 тысяч каждого аппарата»,— отметил Алексей Рогозин. По его словам, единственный способ эффективного им противодействовать — сбивать.

Утром 26 мая Краснодар атаковали два беспилотника. Они повредили офисное здание, жилой дом и два здания на улице Гаражной. Там выбило окна в пятиэтажном доме и повредило крышу частного домовладения.

Утром 30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотников. По данным Минобороны, в ней были задействованы восемь аппаратов самолетного типа. Пять из них были сбиты ЗРПК «Панцирь-С1», три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В Москве два беспилотника попали в жилые дома. Еще один дрон попал в квартиру на 14-м этаже, однако взрыва не произошло.

Татьяна Ручкина

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