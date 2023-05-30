В Курганинске разрушился обводной канал, подтоплено 28 дворов

Из-за высокого уровня грунтовых вод в Курганинске произошло частичное разрушение обводного канала в районе улицы Островского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Разрушение обводного канала произошло 29 мая в 21:30. Он и последующее поступление воды на улицы Островского и Гастелло было перекрыто. Спасатели провели работы по обустройству дополнительного отводного канала, укреплению обвалования, устранения прорана и по отводу воды в реку Кукса.

В результате происшествия оказались подтопленными 20 придомовых территорий на улице Островского и восемь — на улице Гастелло. К работам на месте привлекалось 63 человека и 21 единица техники.

Татьяна Ручкина

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