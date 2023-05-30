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Шесть человек пострадали и один погиб при аварии в Усть-Лабинском районе

Шесть человек, в том числе годовалый ребенок, пострадали и один погиб в результате ДТП, произошедшего в Усть-Лабинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, водитель автомобиля Nissan выезжал со второстепенной дороги на автотрассу и не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ2115. Отечественное авто двигалось по автотрассе со стороны Усть-Лабинска в сторону станицы Тенгинской.

В иномарке травмы получили водитель и пассажир, в отечественном авто — четыре человека. В аварии погиб водитель погиб водитель ВАЗ. Пострадавших при столкновении направили в центральную районную больницу Усть-Лабинска.

Анастасия Донскова

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