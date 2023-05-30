Калининградским мобилизованным дали от 6 до 7 лет колонии за дезертирство

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил восьмерых мобилизованных из Калининградской области к лишению свободы на срок до семи лет по делу о дезертирстве, совершенном организованной группой (ч.3 ст. 338 УК РФ), и неисполнении приказа в период мобилизации или вооруженного конфликта (ч.2.2. ст. 332 УК РФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката подсудимых Евгения Савескула.

Младший сержант Евгений Кравченко и рядовой Александр Богаченко приговорены к семи годам колонии, матрос Александр Бабешко и рядовой Николай Колмачев — к шести годам. Военнослужащим Дмитрию Медведеву, Игорю Медведеву, Александру Елисееву, Денису Балахину назначили шесть с половиной лет заключения.

Евгений Савескул сообщил о планах подать апелляционную жалобу во 2-й Западный окружной военный суд. Он указал, что у всех подсудимых «одинаковые преступления, одинаковые явки с повинной, одинаковые характеристики», тем не менее суд назначил им разные сроки.

Фигуранты дела были мобилизованы в сентябре 2022 года. В ноябре их перебросили в полевой лагерь в Луганскую народную республику для участия в специальной военной операции. По данным следствия, в декабре мобилизованным сообщили о планах командования передислоцировать их на передний край. В связи с этим они решили бежать: мужчины добрались до Подольска и прибыли в полицию.

Евгения Кравченко после предъявления обвинений отправили в СИЗО как организатора побега. Остальные фигуранты дела были отправлены под надзор командира войсковой части в военном городке Чехов-4.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дезертиров рассудят в приказном порядке».

Лусине Баласян