Дезертиров рассудят в приказном порядке

Как стало известно «Ъ», в суд передано резонансное уголовное дело о массовом дезертирстве мобилизованных военнослужащих: сбежав из ЛНР, они с оружием на перекладных добрались до Московской области, где сдались полиции. Завершая расследование, СКР существенно утяжелил обвинение троим фигурантам. Теперь, по версии следствия, они не только самовольно оставили свою часть в условиях вооруженного конфликта, но и отказались от участия в боевых действиях, не выполнив соответствующий приказ командира. По совокупности за данные преступления им грозит более 20 лет колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении восьми военнослужащих, мобилизованных из Калининградской области, военная прокуратура, утверждавшая обвинение, направила в Одинцовский гарнизонный военный суд. По какой причине это было сделано, пока не очень ясно, поскольку в соответствии со ст. 32 (территориальная подсудность) УПК РФ, уголовные дела должны рассматриваться по месту окончания вменяемого фигурантам преступления. Таковым в данном случае является подмосковный Подольск. Своего военного суда в городе нет, а дела о преступлениях, совершенных в нем, по территориальной подсудности отнесены к 235-му гарнизонному военному суду в Москве. В него же, отметим, военный следственный отдел СКР по Подольскому гарнизону обращался с ходатайствами об аресте и продлении меры пресечения младшему сержанту Евгению Кравченко, который изначально считался главным в предполагаемой группе дезертиров.

Его сослуживцы формально оставались на свободе, находясь в распоряжении и под надзором командования одной из войсковых частей в Чехове.

Вначале сержанту Кравченко и рядовым Дмитрию Медведеву, Александру Бабенко, Николаю Колмачеву, Александру Богаченко, Александру Елисееву, Игорю Медведеву и Денису Балахину СКР инкриминировал ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство в период боевых действий), грозящую им заключением на срок до 15 лет. Однако затем военнослужащим Кравченко, Бабенко и Игорю Медведеву следователь предъявил обвинение еще и в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.2 ст. 332 (отказ от исполнения приказа командира об участии в боевых действиях). Данная статья не менее тяжкая, по ней предусмотрено до десяти лет такого же строгого режима. По совокупности преступлений им грозит более 20 лет колонии строгого режима: в соответствии со ст. 69 УК РФ, максимальное наказание не может превышать более чем наполовину срок, предусмотренный наиболее тяжкой из вменяемых статей УК.

Впрочем, по некоторым данным, подсудимые частично признали свою вину, а кроме того, впервые привлекаются к уголовной ответственности, что может повлиять на итоговое наказание.

Как установил военный следственный отдел СКР, 15 ноября прошлого года группа военнослужащих, мобилизованных в Калининградской области, была переброшена в ЛНР для участия в специальной военной операции (СВО). Военных разместили в полевом лагере, расположенном между населенными пунктами Гладково и Малая Александровка.

Обвиняемые в дезертирстве, по их словам, рассчитывали, что в лагере их будут готовить к боям с противником, а вместо этого они буквально вынуждены были бороться за свои жизни и здоровье: рыть землянки, заготавливать дрова, продукты и проч.

В ночь на 22 декабря офицер довел до младшего сержанта Кравченко и двух его сослуживцев приказ о передислокации личного состава роты на передний край. Вернувшись в землянку, военные обсудили его и решили бежать. Как говорится в материалах дела, «не желая принимать участие в боевых действиях по причине опасения за свои жизни и здоровье и низких морально-волевых качеств» они решили «уклониться от прохождения военной службы». В шесть утра 23 декабря с табельным оружием (тремя автоматами и четырьмя пулеметами без патронов) они покинули пункт временной дислокации воинской части.

Добравшись пешком до ближайшего населенного пункта, военные приобрели гражданскую одежду вместо формы, сумки для оружия и на такси выехали из зоны СВО. Им удалось добраться до подмосковного Подольска, где военные явились в отдел полиции.

Впрочем, ссылки на то, что побег был вынужденной мерой и таким образом солдаты спасали свои жизни и здоровье, в данном случае вряд ли будут приняты судом.

«Военнослужащие в период мобилизации или военного положения, в условиях вооруженного конфликта или ведения военных либо боевых действий, а также привлеченные для ликвидации последствий стихийных бедствий и при других чрезвычайных обстоятельствах не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), даже если их жизни угрожает опасность»,— говорится в недавнем постановлении пленума ВС, посвященного преступлениям против военной службы.

Николай Сергеев