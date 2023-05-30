Замглавы МВД Зубов: несколько рэперов исключили из репертуара песни про наркотики

Статс-секретарь—замглавы МВД РФ Игорь Зубов сообщил, что несколько известных рэперов уведомили правоохранительные органы об исключении из своего репертуара песен о наркотических веществах. Ранее он предупреждал рэперов о возможной уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Задавали тогда вопрос, будут ли рэперов привлекать и так далее. Мы уже сегодня получили достаточное количество писем от известных исполнителей, которые известили нас, что они исключают из своего репертуара эти песни»,— сказал Игорь Зубов в ходе пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

16 мая Игорь Зубов заявил, что с рэперами, которые «поют на тему наркотиков», будут проводить профилактические беседы. «Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться»,— говорил господин Зубов. При этом он указал, что ответственность наступит только после 2024 года, когда ожидается вступление в силу соответствующего закона.

Законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, правительство внесло в Госдуму 30 марта. Сейчас за правонарушение предусмотрена административная ответственность. Законопроект предполагает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет в случае повторного нарушения. Сегодня, 30 мая, законопроект был принят в первом чтении.

Лусине Баласян