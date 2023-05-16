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Коммерсантъ FM
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Замминистра МВД предупредил рэперов о возможной уголовной ответственности за пропаганду наркотиков

Статс-секретарь—замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что рэп-исполнителям, которые допускают пропаганду наркотиков в своих треках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность. Соответствующие поправки к КоАП, УК и УПК обсуждали на заседании думского комитета по охране здоровья.

Игорь Зубов

Игорь Зубов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Игорь Зубов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но — после 2024 года»,— сказал в ходе обсуждения господин Зубов (цитата — «РИА Новости»).

Он уточнил, что уголовная ответственность будет наступать в случае, если гражданин (исполнитель) привлекался к административной ответственности по соответствующей статье более двух раз. Также замглавы МВД заверил, что «никого тысячами сажать» власти не намерены.

Законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, правительство внесло в ГД 30 марта 2023 года. Поправки разработали в МВД по поручению президента Владимира Путина. Сейчас ответственность за это деяние предусмотрена по ст. 6.13 КоАП РФ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Пропаганда наркотиков добралась до УК».

Григорий Лейба

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