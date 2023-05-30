Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В России организуют новый киберчемпионат по российским онлайн-играм

На выставке креативных индустрий в центре «Зотов» президент Владимир Путин поручил учредить ежегодный всероссийский киберспортивный турнир в дисциплинах «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки блиц» и по другим отечественным онлайн-играм, рассказала «Ъ» глава московского подразделения Lesta Games Гаухар Алдиярова.

«Это будет всероссийский чемпионат, от Владивостока до Калининграда, где могут быть представлены игры от отечественных разработчиков и разработчиков из дружественных стран»,— уточнила она.

По ее словам, в этот турнир, например, может быть включена League of Legends от китайского издателя Tencent, но такие игры, как Counter-Strike от американской Valve Corporation, не будут рассматриваться из-за «однобокого освещения политических событий в рамках игровой вселенной».

Госпожа Алдиярова сообщила, что президент поручил начать чемпионат с Дальнего Востока из-за потребности населения этого региона в подобных соревнованиях. «Подробный план по организации чемпионата и играм, которые будут в нем участвовать, будет составлен игровыми экспертами совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ)»,— добавила она.

Ранее стало известно, что игровая студия Lesta Games, которая до начала военных действий на Украине была подразделением белорусской Wargaming, вложит в 2023 году $100–150 млн в развитие в России и Белоруссии проектов «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки блиц» и в новые игры. Lesta Games также начала пополнять портфель новыми активами: компания приобрела у структур Tencent права на издание и разработку в России многопользовательской игры Royal Quest.

Тимофей Корнев, Никита Королев, Нижний Новгород

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...