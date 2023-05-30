В России организуют новый киберчемпионат по российским онлайн-играм

На выставке креативных индустрий в центре «Зотов» президент Владимир Путин поручил учредить ежегодный всероссийский киберспортивный турнир в дисциплинах «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки блиц» и по другим отечественным онлайн-играм, рассказала «Ъ» глава московского подразделения Lesta Games Гаухар Алдиярова.

«Это будет всероссийский чемпионат, от Владивостока до Калининграда, где могут быть представлены игры от отечественных разработчиков и разработчиков из дружественных стран»,— уточнила она.

По ее словам, в этот турнир, например, может быть включена League of Legends от китайского издателя Tencent, но такие игры, как Counter-Strike от американской Valve Corporation, не будут рассматриваться из-за «однобокого освещения политических событий в рамках игровой вселенной».

Госпожа Алдиярова сообщила, что президент поручил начать чемпионат с Дальнего Востока из-за потребности населения этого региона в подобных соревнованиях. «Подробный план по организации чемпионата и играм, которые будут в нем участвовать, будет составлен игровыми экспертами совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ)»,— добавила она.

Ранее стало известно, что игровая студия Lesta Games, которая до начала военных действий на Украине была подразделением белорусской Wargaming, вложит в 2023 году $100–150 млн в развитие в России и Белоруссии проектов «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки блиц» и в новые игры. Lesta Games также начала пополнять портфель новыми активами: компания приобрела у структур Tencent права на издание и разработку в России многопользовательской игры Royal Quest.

Тимофей Корнев, Никита Королев, Нижний Новгород