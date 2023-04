И целого «Мира танков» мало

Как стало известно “Ъ”, студия Lesta Games (издатель игр «Мир танков» и «Мир кораблей») начала пополнять портфель новыми активами: компания приобрела у структур Tencent права на издание и разработку в России многопользовательской игры Royal Quest. Источники говорят, что в дальнейшем студия будет как приобретать чужие игры, так и разрабатывать новые собственные, так как компании нужно снижать зависимость от Wargaming.

По словам двух источников “Ъ” на рынке видеоигр, «Леста» (Lesta Games, издает в России и Белоруссии «Мир танков» и «Мир кораблей») приобрела у кипрской Fulqrum Publishing Ltd права на издание в РФ ролевой многопользовательской игры Royal Quest. Fulqrum Publishing Ltd входит в Fulqrum Games, которая с 2021 года принадлежит китайскому холдингу Tencent (до этого входила в 1С и называлась 1C Entertainment). Источник “Ъ” в венчурном фонде предполагает, что с учетом выручки игры сумма сделки могла составить $10–12 млн. Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом сделки, впрочем, утверждает, что речь идет не о покупке, а о «передаче». Основатель rawg.io Гаджи Махтиев допускает, что сделка была безденежной: «Стороны могли договориться о разделении выручки».

Lesta Games будет заниматься оперированием и дальнейшей разработкой Royal Quest, говорится в сообщении «Лесты», поступившем в “Ъ”: «Для компании это первый опыт получения стороннего проекта. В дальнейшем Lesta Games рассматривает возможность брать в оперирование другие онлайн-игры, требующие комплексного подхода с точки зрения технологий, работы с игровым сообществом и маркетинга». В Fulqrum не ответили “Ъ”.

До начала военных действий РФ на Украине ООО «Леста» было подразделением Wargaming (World of Tanks, World of Warships). В апреле 2022 года Wargaming объявил об уходе из РФ и Белоруссии. «Леста» получила права на игры в этих странах под брендами «Мир танков» и «Мир кораблей», Wargaming — на международном рынке. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Леста» на 99% принадлежит гонконгской Lesta Hongkong LTD и на 1% — «Леста Геймс Эдженси». Гендиректор компании — Малик Хатажаев. Он же, по данным источников “Ъ”, выступает бенефициаром. Выручка «Лесты» по итогам 2022 года составила 3,7 млрд руб. при чистой прибыли 365,4 млн руб.

Собеседник “Ъ” в международной видеоигровой компании считает, что Royal Quest не принесет «Лесте» крупной выручки в ближайшее время: «Проект нишевый, имеет небольшую аудиторию и требует вложений в перезапуск и обновление. Эта игра для "Лесты", скорее, возможность натренировать команду развивать и поддерживать новые проекты». Если «Леста» теперь действительно самостоятельный игрок, который не связан с Wargaming, логика действий понятна, добавляет другой источник “Ъ”: компании нужно как можно быстрее диверсифицировать портфель, чтобы снизить зависимость от Wargaming. Последний, полагает он, «скорее всего, пока связан с "Лестой" отношениями, а в случае их разрыва развитие танкового и корабельного направления осложнится».

«Леста» продолжит расширять портфель проектов, полагает собеседник “Ъ” на российском игровом рынке. Он уверен, что это будут именно новые направления. Венчурный партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов отмечает на российском игровом рынке два тренда. С одной стороны, появляются новые небольшие студии разработки. С другой — крупные игроки либо поглощают тех, у кого проекты на ранней стадии, либо перезапускают старые игры. «В случае "Лесты" ставка делается на перезапуск Royal Quest для дистрибуции в РФ. В жанре ММО (массовая многопользовательская онлайн-игра.— “Ъ”) есть потенциал для роста из-за ухода иностранных игроков — например, Activision Blizzard»,— говорит он. Пока всерьез говорить о консолидации игрового рынка в руках ряда крупных разработчиков рано, отмечает сооснователь XYZ School и гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин, но «процессы определенно идут в эту сторону».

