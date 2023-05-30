В шаге от целого

Уральская IT-корпорация «СКБ Контур» приобрела 99,75% акций Екатеринбургского муниципального банка (ЕМБ) и столкнулась с техническими замечаниями при приобретении оставшейся доли. Работы по выкупу продолжаются. Разработчик программного обеспечения планирует вложить в банк более 5 млрд руб. и сделать на его базе интернет-банк для представителей бизнеса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «СКБ Контур» выкупил практически 100% акций ЕМБ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «СКБ Контур» выкупил практически 100% акций ЕМБ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Группа компаний «СКБ Контур» (разработчик программного обеспечения для бизнеса) стала держателем 99,75% акций ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк» (ЕМБ), рассказал «Ъ-Урал» президент банка Николай Кочнев. Сделка была закрыта еще в конце прошлого года. Тогда, в частности, была выкуплена доля крупнейшего держателя — департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга.

Екатеринбургский муниципальный банк (ПАО «Банк “Екатеринбург”») основан в 1994 году. В нем обслуживаются многие муниципальные учреждения, предприятия и население города. «СКБ Контур» (штаб-квартира находится в Екатеринбурге) на рынке IT-решений для бизнеса с 1988 года. В 2023 году компания поднялась с 12-й на седьмую строчку в рейтинге Forbes самых дорогих компаний рунета. Ее стоимость оценили в $1,8 млрд. За год выручка компании выросла на 16,8%, до 26,4 млрд руб.

Требования о выкупе оставшихся ценных бумаг (0,25%) у миноритариев Банк России признал не соответствующими законодательству РФ. Регулятор принял решение 2 мая 2023 года и направил компании предписания.

«Были технические замечания к оформлению приобретения небольшой доли акций. Работа по выкупу продолжается»,— пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе «СКБ Контура».

Как считает господин Кочнев, на стратегию работы банка замечания ЦБ не повлияют: «Идет техническая работа для консолидации 100% акций». В целом, по его мнению, приобретение уральской IT-корпорацией полного пакета ценных бумаг Екатеринбургского муниципального банка упростит различные голосования и позволит предложить клиентам современные технологичные финансовые продукты и сервисы.

О вхождении «СКБ Контура» в состав акционеров банка стало известно в начале сентября 2022 года. Совет директоров одобрил продажу компании 4,5% акций по 170,94 руб. за штуку. Так, компания приобрела 2,6 млн акций (34,5%). На покупку оставшегося пакета из почти 5 млн акций могло быть направлено более 850 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», департаменту по управлению муниципальным имуществом принадлежало 29,29% акций. Другими акционерами ПАО числились сын экс-мэра Екатеринбурга и первого вице-спикера регионального заксобрания Аркадия Чернецкого Станислав Чернецкий (29,13%), Алексей Брижицкий (10,61%), Сергей Клименко (9,72%), Александр Баженов (9,72%) и ООО «Геоникс» (9,98%).

В прошлом году власти сообщали, что ведут переговоры о продаже доли муниципалитета в банке, но утверждали, что этого не произойдет до 2025 года. Однако осенью заместитель начальника департамента Владимир Захаров назвал поступившее от «СКБ Контура» предложение своевременным, а деньги для бюджета — весомыми. По его словам, город не имеет полномочий развивать кредитную организацию и вкладывать в нее средства.

Разработчик программного обеспечения планирует в течение пяти лет вложить в банк более 5 млрд руб. Возврат инвестиций ожидают через семь лет. На базе ЕМБ корпорация планирует запустить интернет-банк для представителей бизнеса собственной разработки. Кроме того, банковскую инфраструктуру и сервисы хотят внедрить в продукты «Контура». «Мы не хотим сделать просто еще один банк для бизнеса. Мы формируем экосистему, в которой финансы бесшовно встраиваются в текущую деятельность клиента. Таким образом, мы можем взаимодействовать с компанией и ее сотрудниками как с единым целым, обслуживая множество бизнес-процессов и закрывая максимум потребностей»,— ранее комментировал директор направления Финтех «СКБ Контура» Сергей Возчиков.

Диана Сунагатуллина