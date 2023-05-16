«СКБ Контур» запустит интернет-банк для бизнеса на базе банка «Екатеринбург»

«СКБ Контур» планирует запустить интернет банк для представителей бизнеса на базе банка «Екатеринбург», где компания ранее выкупила акции. Об этом рассказал директор направления Финтех «СКБ Контур» Сергей Возчиков на форуме «Финмаркет-2023» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира IT-корпорации "СКБ Контур"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Штаб-квартира IT-корпорации "СКБ Контур"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Команда финтеха модернизирует инфраструктуру и процессы, работает над интеграцией банковских услуг и нефинансовых продуктов «Контура». Сейчас через сервисы «Контура» можно зарегистрировать ИП, открыть счет для бизнеса в банке «Екатеринбург» без посещения офиса. К концу этого года компания запустит интернет-банка собственной разработки.

Кроме того банковскую инфраструктуру и сервисы хотят внедрить в продукты «Контура». Так, традиционные бизнес-операции будут интегрированы с финансовыми транзакциями. Например, с автооплатами после обмена документами при реализации контрактов, оплатами по выставленным счетам и одновременным отражением в учете.

Также планируется запуск финтех-сервисов. Речь идет о продуктах для самозанятых, селлеров на маркетплейсах, компаний сферы услуг и малой розницы, а также новых продуктах: цифровых финансовых активах, токенизированных безналичных платежах, смарт-контрактах.

«Мы не хотим сделать просто еще один банк для бизнеса. Мы формируем экосистему, в которой финансы бесшовно встраиваются в текущую деятельность клиента. Таким образом мы можем взаимодействовать с компанией и ее сотрудниками как с единым целым, обслуживая множество бизнес-процессов и закрывая максимум потребностей»,— прокомментировал господин Возчиков.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что группа компаний «СКБ Контур» в течение пяти лет планирует вложить более 5 млрд руб. в ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк», 34,5% акций которого принадлежат компании.

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