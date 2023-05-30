Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил председателем государственного пограничного комитета Константина Молостова. Занимавший ранее эту должность Анатолий Лаппо уволен с военной службы в запас, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, Александр Лукашенко одобрил назначение Андрея Хмеля на пост председателя Гродненского горисполкома и утвердил глав Солигорского, Клецкого и Оршанского районных исполнительных комитетов.

С 2014 года и до назначения на должность председателя Госпогранкомитета Константин Молостов был начальником Гродненской пограничной группы. В 1993 году господин Молостов окончил Алматинское высшее пограничное командное училище, в 2004-м — Пограничную академию Федеральной службы безопасности России, в 2011-м — Академию МИД Белоруссии, в 2019-м — Академию управления при президенте Белоруссии. Удостоен ряда госнаград, в частности «За безупречную службу».