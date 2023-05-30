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Коммерсантъ FM
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Собянин: в Москве эвакуировали жителей двух домов после взрывов БПЛА

В Москве эвакуировали жителей нескольких подъездов из двух домов, в которые попали беспилотники, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, речь идет о домах на Профсоюзной улице, 98, и на улице Атласова в Новой Москве. Информации о пострадавших нет.

«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры»,— написал мэр в Telegram.

В городе перекрыли движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова.

Сегодня, 30 мая, утром господин Собянин сообщил, что в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях в городе «произошли незначительные повреждения». Сколько именно домов пострадало, он не уточнял. По информации Telegram-канала 112, были атакованы как минимум три дома, есть пострадавшие. Также в Московской области было сбито несколько БПЛА, заявил губернатор Андрей Воробьев, он не уточнил их число.

Лаура Кеффер

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