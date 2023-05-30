В Москве эвакуируют жителей трех подъездов дома на Профсоюзной, пострадавшего от взрыва БПЛА

Жителей трех подъездов дома на Профсоюзной улице в Москве, в который попал беспилотник, эвакуируют. Официально известно про два пострадавших дома. Один БПЛА попал в здание на Профсоюзной улице, 98, другой — в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. На Профсоюзной беспилотник врезался в верхние этажи дома, разрушены фасад. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об атаке беспилотников. По его словам, серьезных повреждений у зданий нет.

В префектуре юго-западного округа Москвы заявили «РИА Новости», что проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов на Профсоюзной улице, пострадавших нет. «Временный пункт размещения жителей открыт в ГБОУ города Москвы школа №170 имени А.П. Чехова. Алисултанов Анзор, первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы, на месте... координирует работу»,— уточнили в префектуре.

Сколько всего домов пострадало при атаке БПЛА, не уточняется. Также неизвестно число беспилотников. По данным Telegram-канала 112, как минимум три дома были атакованы БПЛА в Москве. Несколько беспилотников были замечены в подмосковных Одинцово и Красногорске, они были сбиты на подлете к столице. Канал Baza писал, что в Московкой области сбили более 10 БПЛА. Губернатор области Андрей Воробьев подтвердил, что в некоторых районах области была слышна работа ПВО, и на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.

Лаура Кеффер