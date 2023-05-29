Гладков назвал решением проблемы обстрелов Белгорода присоединение Харькова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что присоединение граничащей с его регионом Харьковской области решит проблему обстрелов со стороны Украины. По его словам, с начала боевых действий в регион зашло не менее пяти групп диверсантов.

«Харьков присоединить к Белгородской области»,— ответил губернатор на вопрос корреспондента «России 1» о том, что решит проблему регулярных обстрелов. «Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области»,— сказал господин Гладков на уточняющий вопрос, верит ли он в такую возможность.

Минобороны России сообщило о выводе войск из районов Балаклеи и Изюма Харьковской области Украины в сентябре 2022 года. В министерстве назвали это операцией «по свертыванию и организованной переброске» войск на территорию ДНР.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина