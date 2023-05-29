Сенатор Шейкин предложил создать в России аналог «китайского файрвола»

В России нужно создать аналог «китайского файрвола» для блокировки доступа ко всем нежелательным сайтам, убежден член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. По его мнению, такая мера необходима в случае, «если будет продолжаться игнорирование российского законодательства» иностранными ресурсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Шейкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Артем Шейкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пример господин Шейкин привел «Википедию», которую считает «информационным оружием» в руках стран Запада. С его слов, на этом сайте «намеренно искажаются» многие исторические и политические факты, касающиеся России. При этом он признал, что саморегулирование соцсетей и интернет-площадок «обеспечить достаточно сложно».

«В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог "китайского файрвола", который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы»,— сказал он «РИА Новости».

В марте 2022 года Роскомнадзор грозил блокировкой «Википедии» за статью о российской военной операции на Украине. В том же месяце ведомство внесло управляющий сайтом фонд Wikimedia Foundation Inc. в реестр компаний на «приземление» в России. В 2023-м фонд уже семь раз штрафовали за неудаление информации. Глава Минцифры Максут Шадаев, тем не менее, говорил, что в России пока не планируют блокировать «Википедию».

Лаура Кеффер