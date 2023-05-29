Жильцы просят не наливать

Обсуждение депутатами Госдумы новых ограничений на продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах взволновало бизнес. Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) предупредила законодателей, что из-за предлагаемых инициатив ущерб могут получить около 38% ресторанов и баров. В то же время регуляторы заявляют, что торговля спиртным в жилых домах уже ограничена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом президента ФРиО Игоря Бухарова от 25 мая в комитет Госдумы по экономической политике с просьбой подключиться к рабочей группе по подготовке законопроекта о введении ограничений на продажу алкоголя для заведений в жилых домах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 14 мая в Telegram-канале сообщил о множестве жалоб на работу так называемых наливаек в жилых домах, которые «торгуют алкоголем ночью как псевдокафе». Одновременно он поднял вопрос о запрете продажи спиртного такими точками в ночное время. Позднее стало известно, что в Госдуме планируется создать рабочую группу для разработки законопроекта по борьбе с подобными заведениями. В комитете Госдумы по экономической политике “Ъ” не ответили.

Как сказано в письме ФРиО, бизнес понимает озабоченность государства организациями, «использующими лазейки в законе для продажи алкоголя». Но в жилых домах находится около 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита. И дополнительные ограничения в большей степени несут риски для добросовестных участников рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных органов, сказано в письме. Кроме того, предупреждают во ФРиО, закрытие заведений общепита может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма.

Вице-президент ФРиО Алексей Небольсин отмечает, что на продажу алкоголя в ресторанах приходится 50–60% выручки, в барах — до 90% и запрет на продажу алкоголя ночью приведет к закрытию многих заведений. Совладелец холдинга «Тигрус» (управляет заведениями Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер отмечает, что бороться с продажей алкоголя в ночное время в заведениях, маскирующихся под точки общепита, необходимо. По его словам, эта проблема в основном касается регионов. «Как правило, в Москве качественные заведения открываются в объектах коммерческой недвижимости»,— указывает господин Винтер.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (объединяет AB InBev Efes, «Балтику», «Объединенные пивоварни Хейнекен») Вячеслав Мамонтов говорит, что добросовестные игроки и потребители окажутся в выигрыше, только если ограничения будут направлены не на весь сегмент разливного пива, а лишь на нелегальную продукцию.

Президент Союза производителей алкогольной продукции (включает ГК «Руст», Beluga Group, Ladoga и др.) Игорь Косарев говорит, что идея ограничений на продажу спиртного в заведениях в жилых домах также грозит ростом продаж нелегального алкоголя и несет большие коррупционные риски. «Кто и как будет решать, "наливайка" это или нормальное кафе?» — указывает он.

В Минфине заявили “Ъ”, что сейчас розничная продажа алкоголя в объектах общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях допускается только в помещениях общей площадью не менее 20 кв. м. Кроме того, добавили там, регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи спиртного в таких точках, в том числе увеличивать размер площади зала обслуживания посетителей. Введение полного запрета, по мнению Минфина, приведет к сокращению числа добросовестных участников ресторанного рынка, что повлечет сокращение рабочих мест и снижение уровня конкуренции. В Минпромторге пообещали сформулировать свою позицию после изучения аналитических материалов, обосновывающих инициативу депутатов.

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев