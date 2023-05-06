Минздрав изучает введение запрета на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00

Минздрав рассматривает новые меры по борьбе с распространением крепкого алкоголя в России. Среди них — запрет на продажу с 20:00 до 11:00, увеличение возраста продажи до 21 года и другие.

Рассматриваемые меры перечислены в итогах работы Минздрава за 2022 год. Документ изучили «РИА Новости». В России были превышены плановые показатели по розничным продажам алкоголя и сигарет. В 2022 году продажи алкоголя на душу населения в литрах этанола составили 6,44 при плановом значении в 6,22.

Какие меры рассматривает Минздрав:

запрет продажи крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00;

передача муниципалитетам права вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные и праздники;

увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкого алкоголя (от 17,5 градуса), до 21 года;

запрет рекламы крепкого алкоголя, запрет на демонстрацию товарных знаков во вновь создаваемых аудиовизуальных произведениях (музыкальные клипы, сериалы, фильмы, видеоблоги, музыкальные треки, подкасты).

В конце 2022 года Минздрав заявил о росте синдрома зависимости сельского населения от алкоголя на 7%. Ведомство также фиксирует рост смертности от употребления алкоголя. Вместе с тем с 2008 года потребление алкоголя снизилось на 40%. В октябре президент Владимир Путин назвал проблему алкоголизма решаемой. По его мнению, высокий уровень употребления связан с «недостаточностью развития социальной инфраструктуры».

Леонид Уварчев