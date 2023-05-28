Жители сгоревшей Сосьвы попросили Путина взять на контроль строительство нового жилья

Потерявшие свои дома в результате пожара 25 апреля жители поселка Сосьва в Свердловской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили взять на контроль ситуацию со строительством жилья. Всего на видео девять человек, обращение зачитывает местная жительница Татьяна Коркунова, которая и выложила его 26 мая во «ВКонтакте».

«Обращаемся к вам с большой просьбой взять под свой контроль строительство жилых домов в нашем поселке. Дома то строят, то останавливают строительство, никаких разъяснений свыше мы не получаем. В каждом отдельном случае нужно разбираться индивидуально. Обещано строительство домов по количеству проживающих, а сейчас строят дома 42 кв. м на семью, из которых одна жилая комната 14 кв. м … Остановите бюрократов, которые за бумагами не видят судьбы людей»,— зачитывает госпожа Коркунова.

«Просим остановить выдачу сертификатов на приобретение жилья, в которых не прописаны суммы. Люди растеряны и подписывают необдуманно бумаги»,— говорит она, отметив, что если получившие сертификаты купят жилье в других населенных пунктах, Сосьва «просто умрет».

«И сейчас наши мужики защищают интересы России на СВО … мы должны отстоять тыл любой ценой»,— зачитывает Татьяна Коркунова. «Также просим взять под особый контроль восстановление колонии ЛИУ 23 (лечебно-исправительное учреждение), она является градообразующим предприятием»,— обращается она.

16 мая глава МЧС Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев проверили ход строительства и восстановления жилого фонда в Сосьве. «Стоит фундамент многоквартирного дома, уже стоят стены индивидуальных домов. Видно, что работа организованна четко и грамотно»,— заявил тогда Александр Куренков.

«Уже смонтированы «коробки» из серии индивидуальных домов, готов фундамент многоквартирного дома на 60 квартир. Также проходит монтаж пяти сборных домокомплектов. На строительство частных домов подано порядка 70 заявок, их планируют завершить к концу сентября»,— сообщало региональное МЧС.

Площадь пожара в Сосьве достигала 9 тыс. кв. м. В результате погибли два человека, дома потеряли более 400 человек. Мэр Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «“Короче, мужики, Сосьвы почти не осталось”».

Мария Федотова