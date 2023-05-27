Погорельцы из Сосьвы попросили Путина взять на контроль строительство домов

Жители поселка Сосьва (Свердловская область), потерявшие дома в результате крупного пожара, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, попросив его взять на контроль восстановление построек. Обращение опубликовал портал Е1.ru.

«Обещано строительство домов по количеству проживающих, а сейчас строят дома 42 кв. м на семью, из которых одна жилая комната — 14 кв. м. Люди потеряли не только дома, но и все приусадебные хозяйства. Остановите бюрократов, которые за бумагами не видят судьбы людей»,— говорится в заявлении погорельце.

Местным жителям также не нравится, что в сертификатах на приобретение нового жилья, выданных региональными властями, не прописаны суммы. При этом их также «пугает», что если погорельцы, решаться по сертификатам приобрести дома в других населенных пунктах, то поселок «умрет».

Руководитель рабочей группы по мониторингу ликвидации последствий пожаров на территории Северного управленческого округа Александр Вервейн заявил, что погорельцам с момента происшествия оказывается вся необходимая помощь. По поручению губернатора они стараются «разобраться с каждым конкретным случаем, помочь всем, чем можно».

Напомним, в конце апреля в Сосьве произошел крупный пожар, площадь которого достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента погибли два человека, а дома потеряли более 400 человек. Для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб., из них более 70 млн руб. пошли на оказание финансовой поддержки граждан. После инцидента мэр Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

При пожаре в поселке также были эвакуированы 240 осужденных из лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. После этого президент РФ Владимир Путин поручил восстановить лечебно-исправительное учреждение.

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