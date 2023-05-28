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Коммерсантъ FM
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Гладков сообщил о спущенном на парашюте неизвестном предмете в приграничном селе Белянка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что 28 мая в селе Белянка, расположенном в 9 км от украинской границы, на парашюте был спущен неизвестный предмет. Место обнаружения предмета оцепили, работает следственная группа.

«В селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, работает следственная группа»,— написал губернатор в Telegram.

По словам Вячеслава Гладкова, под обстрелом находятся сразу несколько населенных пунктов Шебекинского округа. В Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий, которое затем загорелось. В селе Безлюдовка снаряд прилетел на территорию базы отдыха.

Ранее сегодня было обстреляно село Новая Таволжанка. Вчера, 27 мая, Шебекинский район Белгородской области попал под обстрел 103 раза.

Подробнее о том, происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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