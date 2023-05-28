C919 влетает на рынок

У Boeing и Airbus появился китайский конкурент — новый лайнер C919, совершил свой первый коммерческий полет. Рейс следовал из Шанхая в Пекин, на борту было 130 пассажиров. На разработку проекта китайской компании COMAC потребовалось 15 лет. Как пишет агентство Bloomberg, Пекин таким образом пытается подорвать господство Boeing и Airbus в производстве коммерческих авиалайнеров. Заказы расписаны на ближайшие десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song, Reuters Фото: Aly Song, Reuters

Тем не менее в интервью с “Ъ FM” главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отметил, что у китайских лайнеров есть слабые стороны:

«Самолет С919 создан для самого массового сегмента, в котором конкурируют Boeing 737, Airbus А320 и российский МС-21. Лайнер из КНР ничем особым не отличается от западных машин и, очевидно, их не превосходит, потому что это первая попытка китайского самолетостроения создать рыночный продукт. Вместе с тем у него все равно очень хорошие перспективы, в первую очередь, в самом Китае.

Но слабое место этого проекта — на С919 устанавливается зарубежный двигатель, в отличие от МС-21. У Запада есть определенные ниточки, за которые они могут дергать в том случае, если действительно китайский лайнер станет для их производителей явной, очевидной угрозой.

В таком случае этот проект просто остановят на многие-многие годы. Каталожная стоимость среднемагистрального самолета Boeing и Airbus — более $100 млн. То есть десять лайнеров обойдутся в сумму более чем $1 млрд, а тут речь идет о тысяче самолетов, которые в перспективе может вытеснить С919 с рынка. Поэтому действительно проект очень и очень уязвим».

China Eastern — первый заказчик C919, в 2023 году авиакомпания планирует ввести в свой парк все пять самолетов. Но в перспективе, как пишет Bloomberg, COMAC хочет реализовать не менее 2 тыс. лайнеров. Пока C919 сертифицирован для полетов только в пределах Китая, в Европе проверка на соответствие требованиям продолжается.

А могут ли лайнеры закупить российские перевозчики? По мнению независимого авиаэксперта Алексея Захарова, в текущей ситуации это маловероятно: «Китайцы нам просто эти самолеты не продадут, потому что в таком случае им остановят поставки двигателей. Под вторичные санкции попадать никто не хочет.

Авиационное двигателестроение — одна из самых сложных технологических отраслей, и ключевое слово здесь "ресурс". Ракетный двигатель работает минуты, авиационный — должен работать тысячи часов. И именно с ресурсами у китайцев достаточно серьезные проблемы. Кроме того, у них отсутствует школа создания двигателей, они ее только пытаются сделать.

Вместе с тем я не думаю, что они уложатся в десять лет, я бы скорее назвал цифру в 20. Но пока они будут стремиться к тому уровню, который сейчас существует на Западе, конкуренты уйдут еще дальше. То есть им нужно бежать изо всех сил для того, чтобы оставаться на том же самом месте, а для того, чтобы продвинуться вперед, нужно бежать как минимум вдвое быстрее».

Из-за санкций российские авиакомпании не могут использовать европейские и американские самолеты и ремонтировать их. В результате в декабре 2022 года Россия и Иран начали обсуждать разработку совместных проектов по производству самолетов и техобслуживанию, а 10 апреля «Аэрофлот» впервые отправил свой лайнер на ремонт в Тегеран.

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Анна Маргулис