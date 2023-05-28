В Турции проходит второй тур президентских выборов

В Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны. Они будут работать с 8:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков.

В выборах принимают участие действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Согласно данным ЦИК, число избирателей составляет более 60 млн человек.

До 21:00 28 мая будет действовать запрет на вещание об итогах выборов. ЦИК может снять запрет раньше установленного времени.

Первый тур выборов прошел 14 мая, для победы в нем нужно было набрать больше 50% голосов. По итогам первого тура Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Лидер правой партии «Коалиция отца» Синан Оган набрал 5,17%, он призвал своих сторонников голосовать за господина Эрдогана во втором туре.

Согласно соцопросам Area Aratrma и ORC, во втором туре может выиграть Кемаль Кылычдароглу с минимальным отрывом от Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подробнее о предстоящих выборах — в материале «Ъ» «Эрдоган примеряет венок победителя».

Олеся Павленко