Брянский губернатор опроверг сообщения об украинских диверсантах на границе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что информация о попытке проникновения диверсантов в Климовский район не соответствует действительности. Ранее сегодня, 27 мая, Telegram-канал Baza сообщил, что на территорию Климовского района пытаются прорваться диверсанты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Богомаз

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Богомаз

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня многие телеграм-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было»,— написал Александр Богомаз в Telegram-канале.

Вместе с тем он сообщил, что сегодня, 27 мая, под обстрел попали населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района. Никто не пострадал, российские военные «произвели ответные действия» и «подавили огневые точки», отметил губернатор. Сегодня, 27 мая, днем СМИ сообщили, что неподалеку от Сушан погибли двое военнослужащих, когда в автомобиль «Нива», на котором они передвигались, попал дрон ВСУ. Господин Богомаз это никак не прокомментировал.

2 марта диверсанты проникли в села Сушаны и Любечане Брянской области, погибли двое. Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус». 22 мая диверсанты проникли в Грайворонский городской округ Белгородской области. Были ранены 13 человек, погиб мирный житель села Козинка, одна пожилая женщина умерла при эвакуации. Ответственность взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан террористическим и запрещен в РФ) и «Русский добровольческий корпус».

Подробнее о том, происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина