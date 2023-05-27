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Коммерсантъ FM
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«Известия»: двое военнослужащих погибли при атаке дрона в Брянской области

Издание «Брянская улица» сообщила, что сегодня, 27 мая, днем в Климовском районе области, недалеко от села Сушаны, под обстрел со стороны вооруженных сил Украины попал автомобиль «Нива». По данным издания, огонь велся не по селу, а по военным. Как сообщают газета «Известия», медиапроекты Shot и Baza, в «Ниве» находились двое военных, они погибли при атаке дрона.

Telegram-канал Baza сообщил, что в Климовском районе Брянской области возле села Сушаны идут бои: на территорию региона пытаются прорваться диверсанты. По данным канала, «Нива» была атакована на дороге Бровничи—Сушаны дроном-камикадзе — в результате погибли двое военных, находившихся в автомобиле.

По данным канала Shot, дрон атаковал «Ниву» около 12:00 мск на дороге в Климовском районе (750 м от границы). Он пробил крышу и сдетонировал — военные, которые находились в автомобиле, погибли. Минобороны и власти Брянской области эту информацию никак не комментировали.

Подробнее о том, происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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