Дачный сезон сократил спрос на технику

Россияне в преддверии дачного сезона стали реже покупать садовую технику. По сравнению с 2022 годом спрос на электрические ручные инструменты упал на 15%, а выручка ритейлеров от продажи таких товаров сократилась на 24%. Эти данные приводят аналитики из «Контур.Маркет». Тенденцию подтвердили “Ъ FM” и некоторые участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Совладелица сети гипермаркетов «Максидом» Мария Евневич отмечает, что к снижению спроса на газонокосилки, бензопилы и другую подобную технику привели, в том числе рост цен и обилие контрафакта:

«Чаще всего это полностью импортные товары, которые даже упаковываются за границей. Логистика у нас не дешевеет, курс валют колеблется. И, конечно, поставщики данной техники систематически пытаются повысить цены. Мы в свою очередь стараемся их сдерживать, покупателю трудно пережить существенный рост цен. Но в целом снижения стоимости товаров, на мой взгляд, ожидать не приходится. Против прошлого года будет определенный рост, но, надеюсь, что не катастрофический. Плюс появляются все-таки новые бренды.

Некоторые марки, которые ушли, ввозятся по параллельному импорту и становятся из-за этого еще дороже, появляется контрафакт и серый импорт, покупателю нужно быть осторожнее.

При выборе товара желательно найти магазин, у которого есть офлайновое подразделение, где можно посмотреть товар или заказать через интернет, или хотя бы не пользоваться услугами мелких поставщиков через маркетплейсы, у которых одно-два наименования, а не целая линейка».

В группе «М.Видео-Эльдорадо» спрос на садовую технику, напротив, вырос в 2,5 раза. Причем популярностью пользуются и российские бренды, говорит представитель ритейлера Валерия Андреева:

«Мы работаем по модели маркетплейса, то есть это партнерские товары, которые доступны и онлайн, и в магазинах. Сейчас в наличии порядка тысячи наименований — это немецкие, китайские и российские бренды. В садовой технике самая популярная в наших продажах марка — Huter. В электроинструментах — "Вихрь", а в электроинструментах садовой техники — "Ресанта". Активным спросом пользуются инструменты для работы в саду.

Популярны культиваторы, измельчители, газонокосилки и триммеры. И, естественно, растут продажи того, что помогает в ремонте — шуруповерты, в том числе аккумуляторные, болгарки и сварочное оборудование».

Изменения на рынке садовых товаров почувствовали и те, кто профессионально занимается благоустройством дачных участков. Одним из трендов стало замещение бензиновой техники на электрическую, сообщил архитектор, руководитель ландшафтного бюро «Ли-Эр» Изменения на рынке садовых товаров почувствовали и те, кто профессионально занимается благоустройством дачных участков.

Одним из трендов стало замещение бензиновой техники на электрическую, сообщил архитектор, руководитель ландшафтного бюро «Ли-Эр» Илья Васецкий. По его мнению, интерес клиентов к оформлению загородных территорий не снижается, несмотря на кризис и рост цен на услуги:

«Если говорить о закупке техники, во-первых, с рынка ушли крупные компании — Stihl, Bosch, Gardena. Их активно заменяет китайская компания Greenworks, которая выросла в Америке. Это электрическое оборудование, но с очень мощным зарядом. По цене они не отличаются, но их техника работает тише, нет сильной вибрации, не нужно покупать бензин и масло. Рост продаж сумасшедший. В пандемию был большой всплеск закупкок посадочного материала, оборудования, удобрений. Люди, переезжая на дачу, хотели что-то улучшить и тратили на это деньги».

Вместе с тем, как выяснили аналитики «Контур.Маркета», россияне этой весной чаще, чем год назад, покупали парники, лейки, посадочные конусы и лопаты. Рост по сравнению с мартом-апрелем прошлого года составил 29% в количественном выражении, в деньгах продажи не изменились.

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