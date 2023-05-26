Главные новости за 26 мая. Белгород, Воронеж, Липецк

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Воронежской области АО «Экотехнологии» может быть оштрафовано за нарушение конкуренции.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что 22 мая диверсанты расстреляли командира отделения Преображенского батальона территориальной обороны Юрия Горевого.

Добровольческие отряды, созданные в целях территориальной обороны в Воронежской области, пока не планируется вооружать.

ГК «Агроэко» запустила цехи обвалки и потребительской упаковки мясоперерабатывающего комплекса в Павловском районе Воронежской области — вторую и завершающую очередь проекта общей стоимостью 15,1 млрд руб.

За 58,5 млн руб. на торги в Воронеже выставлена сеть автосалонов на Проспекте патриотов, в которую входят два нежилых здания и участок площадью 0,4 га.

В результате обстрела ВСУ поселка Новая Таволжанка Шебекинского горокруга Белгородской области ранена местная жительница.

Активы «Воронежтрубопроводстроя» на улице Базовой, 6Б выкупило с торгов за 131,6 млн руб. АО «Научно-внедренческое предприятие ''Протек''».

По обвинению в коррупции арестован директор концессионеров трамвая в Липецке и Курске, генеральный директор ООО «Группа Мовиста» Александр Советников.

Протестующие воронежцы перекрыли улицу и добились встречи с мэром Вадимом Кстениным из-за ограничения на выезд из микрорайона.

На оперативном штабе Липецкой области принято решение запретить использование беспилотных судов, салютов и пиротехнических изделий.