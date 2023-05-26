Протестующие воронежцы перекрыли улицу и добились встречи с мэром из-за ограничения на выезд из микрорайона

Жители отдаленного воронежского микрорайона Нефтебаза в пятницу, 26 мая, в знак протеста почти на час перекрыли магистральную улицу Ильюшина, встав цепью поперек проезжей части. Таким образом они попытались привлечь внимание к проблеме выезда из микрорайона. Собственник участка, по которому проходит единственная удобная дорога, закрыл ее шлагбаумом, сославшись на то, что это «частная территория». В результате единственным оставшимся подъездом к микрорайону стал маршрут в объезд через Отрадное трассу М4 «Дон» с необходимостью разворачиваться в 8 км от дома уже у поворота на райцентр Новая Усмань.

В результате действий протестующих на улице Ильюшина к 11:00 собралась пробка длиной около 2,5 км, после чего на встречу к жителям выехал мэр Вадим Кстенин. К этому моменту сотрудники полиции при поддержке ОМОНа убедили людей уйти с проезжей части.

В своем telegram-канале мэр подтвердил, что «собственник участка перекрыл выезд из микрорайона» и заверил, что «дорога уже освобождена». «Также встретился с владельцем территории, достигли договоренности. Собственник заверил меня, что больше попыток перекрыть движение по этой дороге не будет»,— заявил господин Кстенин. По данным местных СМИ, спорный земельный участок принадлежит владельцу сети газовых заправок «Интрансгаз» Игорю Татаринову.

Мэр сообщил, что обсудил с протестующими и другие «текущие проблемы, которые их беспокоят». «Дал ряд поручений управе района, первому заму по городскому хозяйству и управлению дорожного хозяйства. В первую очередь, они касаются обустройства тротуаров, совершенствования системы наружного освещения. Еще гражданам не хватает аптеки в микрорайоне, попытаемся решить и эту проблему. Поручил проработать и вопрос создания альтернативного выезда из микрорайона на улицу Ильюшина»,— рассказал градоначальник в своем telegram-канале.

В пресс-службе мэрии со ссылкой на данные городского управления имущественных и земельных отношений сообщили, что спорный земельный участок «никогда не относился к муниципальной собственности». Разрешенный вид использования территории, по которой проходила дорога в микрорайон,— «производственная база».

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Сергей Калашников

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