Имущественный комплекс «Воронежтрубопроводстроя» на окраине Воронежа выкуплен с торгов за 131 млн рублей

Нежилые здания и земельный участок площадью 3 га некогда заметного представителя воронежской нефтегазовой промышленности, прокладывавший магистральные газо- и нефтепроводы, «Воронежтрубопроводстрой» на улице Базовой, 6Б выкупило с торгов за 131,6 млн руб. АО «Научно-внедренческое предприятие ''Протек''», уже подписавшее договор о купле-продаже, следует из сообщения конкурсного управляющего Анатолия Филатова. Недвижимость находится в залоге ПАО АКБ «Металлургический инвестиционный банк». Трансформаторная подстанция - в залоге АО «Банк ДОМ.РФ».

По данным Kartoteka.ru, научно-внедренческое предприятие «Протек» зарегистрировано в Воронеже в 2003 году на улице Базовая, 6. Занимается производством коммуникационного оборудования. Генеральный директор – Владимир Шуваев. Бенефициар – АО «Проектно-конструкторское бюро ''Рио''», зарегистрированное в Санкт-Петербурге.

Ранее с торгов за 150 млн руб. был продан участок предприятия на 2,3 га с семью старыми промышленными зданиями общей площадью более 3 тыс. кв. м. Лот выкупил местный девелопер ИП «КИТ». Он планирует здесь построить жилье при участии «Дома.РФ».

Подробнее о распродаже активов «Воронежтрубопроводстроя» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Труба зовет в многоэтажки».

Владимир Зоркий