На торги посредством публичного предложения выставлены автосалоны «Автолидера» на Проспекте патриотов в Воронеже

Организатор торгов ООО «Тотал» выставил на торги имущество ООО «Автолидер», обремененного залогом в пользу ООО «Евразияхолдинг» в форме публичного предложения. Имущественный комплекс – сеть автосалонов на Проспекте патриотов, в которую входят два нежилых здания и участок площадью 0,4 га, оценен в 58,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Максимальная цена продажи действует с 29 по 30 мая 2023 года. Далее цена снижается каждые два рабочих дня, в течение 12 последующих периодов на 6% от начальной цены. Минимальная цена продажи составит 16,38 млн руб. С ноября 2022 года имущественный комплекс пытались реализовать с торгов за 65 млн руб.

ООО «Автолидер» ушел под наблюдение в декабре 2016 года из-за долга более 1 млрд руб. перед единственным дистрибьютором Uz-Daewoo в России — «УзДЭУавто-Воронеж». Компания являлась юрлицом сети автосалонов «Км/Ч» (экс-дилер Uz-Daewoo, Chevrolet, Skoda, Volkswagen, Ravon), была представлена в 18 городах России, включая Воронеж.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автолидер» зарегистрировано в Воронеже в октябре 2003 года. Основное направление деятельности — торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Учредители — ООО «Автокапитал».

Владимир Зоркий