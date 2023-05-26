Во время очередного обстрела ВСУ Белгородской области ранена женщина

ВСУ обстреляли приграничный поселок Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, от взрыва снаряда загорелся один дом, местная жительница получила поверхностные ранения мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, состоянии средней степени тяжести пострадавшую ее доставили в районную больницу: «Ее доставила бригада ФМБА, вся необходимая медицинская помощь оказывается».

Осколками снарядов в Новой Таволжанке были повреждены постройки на территории базы отдыха. Также в результате попадания снаряда загорелся частный жилой и гараж, сообщил губернатор: «Все оперативные службы находятся на месте, пожар ликвидирован. Внутри гаража поврежден один легковой автомобиль».

МЧС сообщило об обстреле села в районе 13 часов пятницы, 26 мая.

Сергей Калашников

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