Воронежского мусорного оператора «Экотехнологии» могут оштрафовать за нарушение конкуренции

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Воронежской области АО «Экотехнологии» до сих пор не отчитался перед местным управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) об устранении нарушений на торгах, которые были выявлены в начале мая. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УФАС установило, что «Экотехнологии» в течение двух лет «незаконно ограничивали конкуренцию на торгах». Мусорный оператор утвердил такой внутренний регламент, который позволяет закупать товары у единственного поставщика без проведения торгов. В результате в 2020-2022 годах все закупки, проведенные компанией, были осуществлены «без проведения конкурентных процедур». Как посчитали антимонопольщики, компания нарушила ч. 1 ст. 17 «Закона о защите конкуренции», «злоупотребив правом на самостоятельное установление в положении о закупках случаев осуществления закупки неконкурентным способом».

Надзорное ведомство вынесло компании предписание до 26 мая внести исключить спорные пункты из положения и отчитаться об этом, но по состоянию на 25 мая это еще не было сделано, сообщили «Ъ-Черноземье» в УФАС. У «Экотехнологий» таким образом осталось меньше одного рабочего дня на выполнение требований. Исков об обжаловании предписания регоператор в арбитражный суд не подавал.

Если компания не выполнит предписание, она будет привлечена к ответственности за это. На юрлицо может быть наложен штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб., на должностное лицо — от 8 до 12 тыс. руб. с возможностью дисквалификации (ч. 2.6 ст. 19 КоАП РФ), напомнили в УФАС.

В самих «Экотехнологиях» свои действия ранее объяснили тем, что закупки проводились «при наличии неотложных обстоятельств» или неэффективности проведения конкурентной закупки. Но в УФАС сочли, что у компании «не было объективной необходимости» для этого.

Подробнее о претензиях к оператору — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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