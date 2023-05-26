Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Кремля. Переговоры прошли по инициативе бразильской стороны. В беседе главы государств затронули тему украинского кризиса, а также обсудили вопросы российско-бразильских отношений.

Сообщается, что господин Лула да Силва рассказал Владимиру Путину о впечатлениях от участия в саммите G7 в Хиросиме, а также описал свой вариант посреднических усилий по урегулированию конфликта. Господин Путин указал, что Россия открыта к дипломатическому диалогу, однако тот по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами.

Помимо этого главы государств выразили обоюдную заинтересованность в развитии российско-бразильского стратегического партнерства, а также затронули вопросы совместной работы в рамках БРИКС и других международных площадок.

Детали текущих российско-бразильских отношений — в материале «Ъ» «Сергей Лавров открыл турне Бразилией».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...