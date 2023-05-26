Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Кремля. Переговоры прошли по инициативе бразильской стороны. В беседе главы государств затронули тему украинского кризиса, а также обсудили вопросы российско-бразильских отношений.

Сообщается, что господин Лула да Силва рассказал Владимиру Путину о впечатлениях от участия в саммите G7 в Хиросиме, а также описал свой вариант посреднических усилий по урегулированию конфликта. Господин Путин указал, что Россия открыта к дипломатическому диалогу, однако тот по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами.

Помимо этого главы государств выразили обоюдную заинтересованность в развитии российско-бразильского стратегического партнерства, а также затронули вопросы совместной работы в рамках БРИКС и других международных площадок.

Детали текущих российско-бразильских отношений — в материале «Ъ» «Сергей Лавров открыл турне Бразилией».

Григорий Лейба