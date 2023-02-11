Роджер Уотерс и нерушимые стены

Российская дипломатия на этой неделе привлекла к идеологической битве с Западом неожиданного союзника — одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. По приглашению постпредства РФ он принял участие в заседании Совбеза ООН по Украине, выступив против «500 лет империализма, колониализма и рабства». Одновременно с этим собирающийся в новое турне музыкант оказался в центре скандала, причиной которого стала его пассионарная борьба за права палестинцев. “Ъ” проанализировал политические взгляды легенды рок-музыки, которого на Украине обвиняют в «покушении на территориальную целостность» страны, а в Израиле называют «Лени Рифеншталь от рок-н-ролла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс (на экране) во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине

Фото: Ed Jones / AFP Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс (на экране) во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине

Фото: Ed Jones / AFP

«Мы все приближаемся к Армагеддону»

Заседание Совета Безопасности ООН, состоявшееся в среду, 8 февраля, грозило стать очередным малопродуктивным мероприятием с заранее известным результатом: страны Запада обвинят Россию в военных преступлениях на Украине, представители РФ заявят о поддержке Вашингтоном и его союзниками «украинского нацизма». Так, впрочем, и произошло, но у этой встречи была одна особенность: в списке выступавших оказался музыкант Роджер Уотерс.

Анонсируя в своем Telegram-канале это заседание, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 7 февраля рассказал: речь пойдет о «перспективах мирного решения кризиса вокруг Украины в свете возрастающих поставок западного оружия в эту страну». Дипломат анонсировал «очень интересного и авторитетного докладчика по этому вопросу», добавив: «Имя его пока раскрывать не буду, западники сейчас наверняка думают, как и под каким соусом им против него возразить. Сделать им это будет сложно, так что задача у них незавидная!» На следующий день господин Полянский рассказал: по приглашению Москвы выступать будет «британский активист движения за мир и известный рок-музыкант» Роджер Уотерс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант известен своей активной политической позицией, которая часто приводит к различным скандалам. Не стало исключением и выступление в ООН

Фото: Shannon Stapleton, Reuters Музыкант известен своей активной политической позицией, которая часто приводит к различным скандалам. Не стало исключением и выступление в ООН

Фото: Shannon Stapleton, Reuters

В итоге господин Уотерс произнес речь, которую (если бы он был политиком) можно было бы назвать программной. Музыкант в течение 15 минут по видеосвязи говорил от имени «братьев и сестер» по всему миру — «большинства, лишенного голоса». «Мы, люди, хотим жить, жить в мире, в условиях равенства… А каковы ваши цели? Большая прибыль для военной индустрии? Больше власти во всем мире? Большая доля мирового пирога?» — обращался он к пятерке постоянных членов Совбеза, попутно клеймя «тех немногих, в чьи карманы попадает прибыль от войны».

В середине своего выступления Роджер Уотерс произнес фразу, которую явно не хотели услышать те, кто его пригласил. «Вторжение Российской Федерации было незаконным. Я осуждаю его строжайшим образом»,— заявил музыкант. Но сразу после этого российские дипломаты смогли выдохнуть с облегчением. «Но также вторжение России на Украину не было неспровоцированным. Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом»,— добавил основатель Pink Floyd.

Эта речь от начала до конца была пропитана пацифизмом. По словам активиста, сейчас мир приближается к катастрофе.

«У каждого на этой дороге есть красная кнопка в портфеле. И чем дальше мы идем, тем ближе зудящие пальцы подходят к этой красной кнопке, тем ближе мы все приближаемся к Армагеддону»,— предупреждал он аудиторию.

С глобального Роджер Уотерс переключался на личное. Например, рассказывал о том, что не знал своего отца: тот погиб на фронтах Второй мировой войны в феврале 1944 года (будущий музыкант родился в сентябре 1943-го). «Хватит! Нельзя допустить того, чтобы война забрала еще хотя бы одну жизнь, украинца или русского. Они все драгоценны в наших глазах… Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС — все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня»,— обращался он к «граду и миру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время выступления Роджера Уотерса

Фото: Shannon Stapleton, Reuters Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время выступления Роджера Уотерса

Фото: Shannon Stapleton, Reuters

Постпред РФ при ООН Василий Небензя этим выступлением остался доволен: услышанное он назвал «пронзительным анализом происходящего со стороны одного из видных активистов современного антивоенного движения». «Господин Уотерс последовательно выступает против войн и насилия уже несколько десятилетий, этой темой пронизаны его известные во всем мире песни»,— напомнил дипломат. Он констатировал, что «у господина Уотерса и его коллег есть все основания для беспокойства», после чего перешел к актуальной политической повестке. То есть уже ставшим традиционными обвинениям в адрес США, Германии и других стран.

Выступление не оставило равнодушным и заместителя председателя Совбеза РФ, экс-президента страны и фаната классического рока Дмитрия Медведева. «В ООН Роджер Уотерс сносит "стену" лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!» — написал он в англоязычном аккаунте в Twitter, сделав сразу две отсылки к творчеству Pink Floyd — альбому «The Wall» и песне «Shine On You Crazy Diamond».